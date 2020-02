Bestuurder voor achtste (!) keer gepakt zonder rijbewijs in omgeving Tilburg

Sjef en Janneke werden opnieuw verliefd in het ziekenhuis: ‘We hebben de chirurgen uitgeno­digd op de bruiloft’

12:00 BERKEL-ENSCHOT - Het lot kan soms vreemde wegen in petto hebben voor mensen. Daar weten Sjef en Janneke Coolen alles van. Nadat de twee na een lang huwelijk in 2015 besloten om te scheiden, had het contact zomaar meteen over kunnen zijn. Toch liep het anders en sinds november vorig jaar zijn ze juist weer getrouwd.