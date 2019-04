Bestuurder zonder rijbewijs aangehouden ‘met joint in de mond’ in de Reeshof

COLUMN ‘Neemt hij ons bij de neus? Welke grap haalt hij met ons uit?’

13:00 Kijk nou eens goed naar die brief. Nee, niet de brief van die twee drugsdealers, die onderaan de prijslijst hun 06-nummer hadden vermeld. Al was dat wel lachen, natuurlijk. Appeltje eitje voor de politie. Of heeft die misschien tóch even getwijfeld? Dat ze daar dachten: hier klopt iets niet. Iemand neemt ons bij de neus. Hier trappen wij niet in.