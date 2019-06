Bestuurder zonder rijbewijs vlucht met 100 per uur over fietspad, negeert rode lichten en slingert over Ringbaan in Tilburg

Opening theatersei­zoen: twee buitenpo­dia bij de Schouwburg

16:00 TILBURG - In de Tilburgse binnenstad is begin september een Uitmarkt met voorstellingen en concerten in theaters en zalen, en met twee buitenpodia op het voorplein bij de Schouwburg. Dit evenement met als naam De Opening markeert het begin van het theater- en concertseizoen in de stad. Het evenement is op 7 en 8 september.