‘Betaald parkeren op feestdagen in Tilburg zorgt voor verwarring’

Volgens wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft Tilburg met het parkeerbeleid juist geprobeerd om de verwarring weg te nemen. ,,Er zijn ook buurten in het centrum waar het op zondag wél betaald parkeren is om te voorkomen dat de drukte van de binnenstad in die wijken terecht komt. De vraag is dus wat verwarrend is: een regime voor de hele stad of twee verschillende regimes.”



Volgens Gimbrère zou de gemeente in ieder geval beter kunnen communiceren over het eigen parkeerbeleid op feestdagen. Daar is wethouder Jacobs het mee eens. ,,We gaan op parkeerautomaten de tekst toevoegen dat op feestdagen geen zondagsregeling van toepassing is. Dat zijn we de mensen wel verschuldigd, ook al staat het al wel op onze website aangegeven. Maar daar kijk je niet naar als je je auto gaat parkeren.”