‘Betalen voor reuzenrad? Maak liever alle attracties Tilburgse kermis goedkoper’

Plan voor appartemen­ten langs A58 in Goirle om ombouw klooster Tilburgse­weg te financie­ren

17:24 GOIRLE - Woonstichting Leystromen wil in de tuin achter het oude klooster aan de Tilburgseweg in Goirle een appartementencomplex van vier à vijf lagen met dertig tot veertig sociale huurwoningen bouwen. Dit om de verbouwing van het klooster zelf financieel rendabel te krijgen. In het monument moeten in totaal achttien appartementen gebouwd worden voor mensen met dementie.