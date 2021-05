Betere tijden lonken, Tilburgse horecastarters gingen door het oog van de naald: ‘We hikten tegen het einde aan’

Maandenlang zagen de horecabazen hoe de parken vol lagen met zonaanbidders. Nu zijn ze eindelijk sinds drie weken open en is het typisch Nederlands rotweer. En toch deert het niet echt.



,,Iedere morgen openen we het terras met het idee ‘het zal vandaag wel tegenvallen’”, zegt Nick van Rijn van horecazaak Brick aan de Stadhuisstraat. ,,Maar het houdt de mensen niet tegen. Laatst hingen we met een stel gasten aan de luifel omdat het zo hard waaide.”



Ook dat was een fijn moment, want hij was eindelijk weer op zijn favoriete stek. Brick ging, onfortuinlijk genoeg, twee dagen voor de eerste lockdown op 15 maart vorig jaar open.



Daarna stond hij er alleen voor, net als veel andere - vaak jonge - horecastarters in de stad. Die konden geen beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Noodsteun die collega’s wel krijgen.