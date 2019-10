Betogers leggen vliegveld Barcelona plat: ‘We konden niet eens in de buurt komen’

De betogers demonstreren tegen de veroordeling van negen politieke leiders en activisten uit Catalonië. Zij krijgen negen tot dertien jaar celstraf, omdat ze een illegaal referendum over onafhankelijkheid hadden gehouden in 2017. De Catalaanse separatistische actiegroep Tsunami Democrático roept nu mensen op om de straat op te gaan.



,,Verschillende familieleden zeiden al dat we de uitspraak in de gaten moesten houden vanochtend, maar we dachten dat het wel spaak zou lopen,” zegt Hulsteijn. Zijn vlucht vertrok maandagavond om 21.00 uur. ,,Onderweg van onze verblijfplaats Begur naar Barcelona hielden we een lunchstop en toen we het nieuws zagen, bleek dat de hele pleuris al was ontketend. Alle toegangswegen naar het vliegveld lagen plat. Op foto's en video's zie je honderden mensen over de snelweg lopen. We zagen al snel dat we daar niet heen konden.”