Betty werkte ruim 65 jaar in het ziekenhuis: afscheid met een lach en veel traantjes

Oplichting in Tilburg: man (21) biedt ‘kamer’ te huur aan, ontvangt geld en laat nooit meer iets horen

10:49 TILBURG - Een 21-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond in Tilburg opgepakt voor oplichting. De man ‘verhuurde’ een kamer aan een meisje maar verbrak alle contacten.