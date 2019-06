Beveiliger voorkomt overval in Westermarkt Tilburg: politie vindt duo met mes en hamer niet

Drugsdea­ler van 17 jaar aangehou­den bij scootercon­tro­le in Tilburg

20:33 TILBURG - Een 17-jarige drugsdealer is donderdagmiddag aangehouden in Tilburg. Hij had soft- en harddrugs op zak, meldt de politie Tilburg-Centrum. Agenten kwamen hier achter tijdens een bromfietscontrole in stadsdeel Oud-Zuid. Hierbij zijn ook twee andere aanhoudingen verricht.