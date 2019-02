Beveiligers Club FIX gebruikten ‘buitensporig geweld’, Tilburgse disco moet wéér op slot

TILBURG - Club FIX moet vanaf vrijdag 8 februari 2019 voor acht weken dicht. Dat heeft burgemeester Weterings besloten. Aanleiding is het gewelddadige optreden van beveiligingspersoneel tijdens de nacht van oud op nieuw. Dit werd tegen de afspraken in bovendien niet bij de politie gemeld. Het is niet voor het eerst dat de club in opspraak is.

Uit politiegegevens en camerabeelden blijkt dat op 1 januari 2019 in de vroege ochtend bij en voor de deur van de discotheek aan het Pieter Vreedeplein meerdere opstootjes plaatsvonden waarbij geslagen en geschopt werd. Daarbij werd volgens Weterings disproportioneel geweld gebruikt door portiers en medewerkers van Club FIX.

Portiers en bezoekers gaan elkaar te lijf

Uit de camerabeelden zou blijken dat beveiligers, de bedrijfsleider en enkele gasten op meerdere opeenvolgende momenten slaags raakten, waarbij portiers tot op het plein achter de bezoekers aan gingen. Het beveiligingspersoneel had de situatie niet in de hand en liet het geweld escaleren waarmee de openbare orde in gevaar kwam. Zo motiveert de burgemeester zijn besluit.

Ook neemt hij het Club FIX kwalijk dat ze, in tegenstelling tot de afspraken die daarover zijn gemaakt, niet meteen bij de horecapolitie hebben gemeld dat een gast van de discotheek in het gezicht was geslagen door een beveiliger. De bezoeker had even daarvoor tegen de deur geschopt.

Eerder werd vuurwapen gevonden

Het is de tweede keer binnen een jaar dat de burgemeester de horecazaak een tijdelijke sluiting oplegt. Vorig jaar april gebeurde dit naar aanleiding van de vondst van een vuurwapen. Toen ging de tent zes weken op slot. De exploitatie is blijkbaar nog steeds niet op orde, aldus Weterings. Hij legt daarom nu acht weken op.