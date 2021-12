Beveiligers Efteling proberen autodieven tegen te houden: achtervolging met 130 km/u door Kaatsheuvel

Politie Tilburg speurt met drone naar overlast van zwaar vuurwerk

TILBURG - In de strijd tegen vuurwerkoverlast is deze week in Tilburg voor het eerst een politiedrone ingezet. De proef moet de kans vergroten om iemand met zwaar vuurwerk op heterdaad te pakken. De eerste vliegavond in het centrum leverde geen aanhoudingen op.

5 december