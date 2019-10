Bevrijd in Baarle-Nassau: ‘We hebben geluk gehad onder het puin vandaan te zijn gehaald door een Duitse soldaat’

Het is zijn vrouw Jeanne Remeijsen-Wijgaarts, die het familieverhaal doorspeelt voor deze serie bevrijdingsverhalen. ,,Mijn man is bevrijd door een Duitse soldaat‘’, triggert ze aan de telefoon. Te bijzonder om niet op te tekenen. Maar eenmaal bij het echtpaar thuis in Baarle-Nassau, in het bijzijn van stiefzoon William Snollaerts, zijn de meningen verdeeld. Cees wil er bij nader inzien eigenlijk weinig ruchtbaarheid aan geven. Hij vindt dat veel oorlogsverhalen in de loop der tijd zijn aangedikt. ,,Het gaat ook niet om mij, het gaat om de oorlog. Eentje waar mensen onvrijwillig tegenover elkaar kwamen te staan. Wij hebben geluk gehad dat we onder het puin vandaan gehaald zijn. Dat is niet mijn verdienste, ik was een kind van zes. Wat weet ik er nog van?‘’