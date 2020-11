Bevrijders op hun fietsbrug bij Hilvarenbeek aan vandalisme ten prooi gevallen

De Oliemeulen moet dicht, en meteen stromen de donaties weer binnen

4 november TILBURG - ,,Het is hartverwarmend”, klinkt het bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. ,,De mensen steunen ons meteen, nu ze weten dat we het door weer een gedwongen sluiting moeilijk hebben. We hebben vanochtend al honderden euro's aan donaties ontvangen.”