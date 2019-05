Bevrijdingsfeesten kunnen beginnen: ambassadeurs van de vrijheid gaan de lucht in vanaf Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - Zangeres Maan, rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt vertrokken zondagochtend vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar de Bevrijdingsfestivals in Nederland. De Koninklijke Luchtmacht zorgt ervoor dat de drie Ambassadeurs van de Vrijheid veilig en tijdig aankomen op hun bestemmingen. Twee Cougar transporthelikopters en een maritieme NH90 helikopter zijn ingezet. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) was aanwezig om de ambassadeurs uit te zwaaien.

In totaal zijn er zondag veertien officiële Bevrijdingsfestivals. Het is het grootste eendaagse culturele evenement in het land dat gratis toegankelijk is. Kraantje Pappie en Sam Feldt bezoeken er ieder vijf, Maan treedt vier keer op. Na een briefing door het militair personeel vertrokken de artiesten met hun team en een aantal journalisten naar de eerste festivals.

Grote logistieke operatie

Volgens staatssecretaris Visser betreft het een grote logistieke operatie voor Defensie. ,,Je wil niet weten hoeveel werk erin gaat zitten om deze helikopters überhaupt de lucht in te krijgen. Dan moeten ze nog veertien festivals aandoen en regelen dat ze daar kunnen landen. En continu moeten zaken als het weer en brandstofniveau in de gaten worden gehouden.’’

Voor de Boxtelse ambassadeur Sam Feldt is Bevrijdingsdag de finale van een lang project. Met het Nationaal Comité 4 en 5 mei vertrok hij eerder naar Johannesburg om een korte documentaire te maken over wat vrijheid voor de bevolking daar betekent. Het deed hem des te meer beseffen dat hij blij mag zijn in een land te mogen opgroeien waar geen onderdrukking is. ,,En tijdens mijn optredens vandaag sta ik ook zeker stil bij wat deze dag voor mij betekent. Maar als eerste ga ik plezier maken. Want muziek maken en ervan genieten vind ik ook een onderdeel van vrijheid.’’

Kraantje Pappie heeft geen vrijheidsspeech voorbereid. ,,Ik zie eenmaal op het podium wel hoe ik daar een momentje aandacht voor vraag. Of ik me nu met dit vervoer een superster voel?’' Grappend: ,,Nou, ik moet toegeven dat ik me altijd zo voel haha.’’

Volledig scherm De ambassadeurs van de vrijheid zijn klaar om te gaan vliegen © Sami Kappé

