Bewakingscamera's Tilburg defect: ‘Al drie verdachten vrijuit’

Twee Tilburgers opgepakt in drugslab Zwingel­spaan, pandeige­naar schrikt zich rot: 'Dit is bizar'

16:11 ZWINGELSPAAN - In een bedrijfspand aan de Tonsedijk in het buurtschap Zwingelspaan, in de buurt van Fijnaart, is maandagmiddag rond 12.00 uur een drugslab aangetroffen. Drie mensen die binnen waren zijn opgepakt. Het gaat om twee Tilburgers (29 en 57 jaar oud) en iemand uit Zoetermeer (54).