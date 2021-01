‘Beweegman’ moet basisscholieren aan het bewegen krijgen in Goirle

Al snel komen er meer basisschoolkinderen aangelopen. Pakken hun mobieltje of ‘lenen’ dat van hun ouder en scannen de QR-code op het A4'tje naast de schooldeur. Ze zien direct wat hen te doen staat, traplopen dus. Ook Kick (5), Skip (3) en Lucas (7) Brenders sluiten aan. ,,Leuk, op elke plek iets anders en we zien onze vriendjes ook”, zegt Kick.

Ook Kiki, hun moeder en gymlerares, is razend enthousiast over het initiatief van de ‘beweeggroep’ van ‘t Schrijverke. ,,In het speciaal onderwijs waarin ik werk, is het wat lastig te realiseren, maar ik kan dit ook andere scholen aanraden.” De ouders geven aan dat er wel gesport wordt, maar op een laag pitje; dan is dit is een prachtige aanvulling. ,,Ook om de zinnen te verzetten na een dagdeel thuisonderwijs”, zegt Kiki.