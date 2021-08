Bewoner Akkerstraat met explosieven in woning hoeft niet terug in voorlopige hechtenis

Vorige week besloot de rechter-commissaris in Breda al dat de 40-jarige man zijn proces in vrijheid mocht afwachten, maar het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. Het OM stelde dat wat er in de woning is aangetroffen, dermate ernstig is, dat de man in voorarrest zou moeten blijven. De raadkamer in Breda heeft het appel echter ongegrond verklaard. Dat betekent dat de Tilburg op vrije voeten blijft tot de behandeling van zijn zaak.