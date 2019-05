Bewoner blust in holst van de nacht autobrand voor zijn huis in Tilburg, vermoeden van brandstichting

Tilburgse kennissen kijken trots en met andere ogen naar ‘hun’ Duncan

0:42 TILBURG - Duncan Laurence, ja alle ogen zijn de laatste tijd op hem gericht. In de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival mocht 'onze' held eindelijk -als zestiende- het podium bestijgen. Wat is er mooier om een dergelijk chauvinistisch schouwspel met familie, vrienden of huisgenoten te beleven, met een lekkere pot bier of een goed glas wijn?