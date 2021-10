Bewoner Skaeve Huse weigert hond weg te doen, WonenBreburg eist zijn vertrek

De Skaeve Huse bestaan uit een aantal containerwoningen langs de Rueckertbaan in West. Daar wonen mensen die structureel veel overlast veroorzaken in hun eigen woonwijk. Volgens WonenBreburg is het een succesvol project, maar daarvoor zijn wel strenge regels nodig. Dat is ook de reden dat honden over algemeen niet zijn toegestaan. ,,De huurders hebben soms een voorkeur voor grote honden, die doorgaans een sterke en consequente baas nodig hebben die ook daadwerkelijk de baas over ze is. Bij de bewoners van Skaeve Huse is vaak sprake van zeer wisselende stemmingen en inconsequent gedrag, waardoor de bewoners vaak niet in staat zijn om bepaalde honden goed op te voeden", stelt Wonenbreburg.