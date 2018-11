Bewoner torenkamer wordt getikt van geluid voormalige kloosterklok Berkel-Enschot

De klok op de toren heeft na het vertrek van de zusters jarenlang stilgestaan. Maar projectontwikkelaar Hendrik Roozen vond dat dat niet zo kon blijven. Vandaar dat de afgelopen maanden gewerkt is de klok weer aan de praat te krijgen. Een bedrijf uit Beek & Donk maakte een mechaniek om de klok werkend te krijgen. En met succes, want de klok geeft sinds enkele maanden weer de juiste tijd aan.

Nou ja, bijna dan. Want het tikken van het mechanisme houdt de bewoner van het appartement uit de slaap, weet Hendrik Roozen. Deze bewoner heeft in zijn appartement het mechaniek tegen een muur ‘gekregen’. ,,Samen met de bewoner zijn we nu aan het kijken naar een oplossing voor het geluid. We denken aan een geluidsdichte ombouw. Maar het moet natuurlijk ook wel passen in het appartement van de bewoner.”