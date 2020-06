Bewoners blussen in brand gestoken auto in Tilburg

Ondernemer vroeg zelf om faillisse­ment van start-up in Tilburg: ‘Drie jaar van mijn leven gaat in rook op’

9:58 WAALWIJK/TILBURG - ,,Ik zit huilend in de hoek van de kamer. Drie jaar van mijn leven is in rook opgegaan, en er is niets wat ik daar tegen kan doen. Ik kan geen kant op.”