Bewoners die huis in Tilburg zien uitbranden kunnen voorlopig niet terug en zoeken een woning: ‘Vreselijk triest voor het gezin’

De beneden- en bovenverdieping van de gezinswoning is zwart van de rook en het roet. Waarschijnlijk is kortsluiting van een elektrisch apparaat de oorzaak geweest van de brand. De bewoners konden op tijd het huis verlaten, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de meeste spullen in vlammen opgingen.

Woningmarkt is krap

,,Ze hebben het weekend in een hotelkamer doorgebracht en we zijn nu op zoek naar een vervangende woonruimte voor het gezin”, laat de verhuurder weten. ,,Maar de woningmarkt is erg krap, dus of dit op korte termijn lukt weten we niet.” Wat het vervangende onderdak is na maandag, is nog niet bekend.