Bewoners en huisdieren gered bij woningbrand in Tilburg

Twee autobran­den in Tilburg, politie sluit brandstich­ting niet uit

6:30 TILBURG - Twee bestelbusjes zijn in Tilburg in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op gegaan. Dit gebeurde afzonderlijk op de Kruidenlaan en op de Mullegenstraat. In beide gevallen sluit de politie brandstichting niet uit. Er raakte niemand gewond.