Bewoners en mezen strijden samen tegen processierups in Udenhout

Dat laatste is misschien een wat al te optimistische voorstelling; een effectieve oplossing om de beestjes voorgoed uit te kammen lijkt nog niet te zijn gevonden. Maar je moet toch wat, aldus de bewoners van de Groenstraat in Udenhout. Die zijn de eikenprocessierups meer dan zat. ,,Dat krijg je in een straat met zoveel eikenbomen”, stelt Hein. ,,De stammen raken eronder bedekt.”



Een ander vult aan: ,,Het jeukt niet alleen vreselijk, maar kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Mijn kinderen zijn er zelfs ziek van geweest.” Heins' ontwerp van een mezenkast wist de buurt dan ook binnen de kortste keren naar de werkplaats te brengen. Jong en oud is van de partij en dat op volstrekt vrijwillige basis, op een kleine bijdrage van de Dorpstraat van Udenhout na. ,,Terwijl ik het hout schuur, maakt een ander het model op maat', demonstreert collega-mezenkastbouwer Herman. ,,Vervolgens boren we het gat waar de vogel straks door naar binnen kan.” Tot slot een niet onbelangrijke stap: het logo van de buurt, 'Endeke', geverfd op de voordeur.