Bewoners Europalaan willen af van tikkende tijdbo(o)m: ‘Niet eens geschikt voor brandhout’

TILBURG - Bewoners van een flat aan de Europalaan in Tilburg zijn het zat. Voor de derde keer dit jaar viel er een grote tak van een boom tegenover de flat. Woensdag was de laatste keer dat het gebeurde. Een tak viel op drie auto's en zorgde voor duizenden euro's schade. De bewoners zijn duidelijk: de boom moet weg.

,,Het was windstil. Ik zat in mijn woonkamer nog even een tv-serie te kijken. En ineens hoorde ik een hele harde kraak en vervolgens een klap", vertelt flatbewoner Hans Kusters. ,,Ik keek door het raam en zag dat drie auto's helemaal verdwenen waren onder de tak. Een auto was total loss, bij een andere waren de spiegels eraf en was de voorruit helemaal kapot en de derde auto leek wel op een golfbal met al die putjes die erin zaten. Mijn auto stond daar weer naast en heeft wat krassen. Ik ben echt de dans ontsprongen", prijst hij zichzelf gelukkig.

Het is de derde keer dit jaar dat er een grote tak van de boom aan de Europalaan valt. De eerste keer viel er een tak op het dak van de flat en tegen een gedeelte van de gevel en de tweede keer kwam er een tak op de auto van de bovenbuurvrouw van Kusters terecht. Deze keer was de schade volgens Kusters het grootst. ,,Het loopt in de duizenden euro's. We kunnen de schade indienen bij de gemeente. Ik ben benieuwd hoe snel dat gaat, mijn bovenbuurvrouw moest de vorige keer een aantal maanden wachten.”

Tikkende tijdbom

,,Eerlijk is eerlijk: we zagen het wel aankomen", vertelt Kusters. ,,Iedereen parkeert zijn of haar auto het liefst zo ver mogelijk van de boom af. Het is een tikkende tijdbom.” Woensdagavond kwam een boomdeskundige de balans opnemen. En het oordeel van de deskundige was duidelijk, volgens Kusters. ,,Hij zei dat het hout van de boom niet eens geschikt is voor brandhout en heeft de gemeente geadviseerd om de boom direct te rooien. Zou de gemeente dat niet doen, dan is de gemeente volgens hem aansprakelijk te stellen. Wat ons betreft gaat die boom zo snel mogelijk weg.”

'Summer branche drop’

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de boom zo snel mogelijk gerooid wordt. Hij noemt het ‘heel vervelend’ dat er bewoners zijn gedupeerd. De oorzaak van het euvel? ,,Volgens onze deskundigen gaat het om summer branche drop. Door een combinatie van droogte en warmte ontstaan zwakke plekken binnenin de boom en scheuren takken af. Terwijl de bomen verder vitaal zijn. Je ziet het niet aankomen en het kan bij alle bomen voorkomen. We zien het enkele keren per jaar.”

De andere bomen in de Europalaan worden aan een visuele inspectie onderworpen. Op de plek van de te rooien boom wordt een nieuwe geplant.

Volledig scherm De schade loopt in de duizenden euro's © Hans Kusters

Volledig scherm De schade loopt in de duizenden euro's © Hans Kusters