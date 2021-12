Bewoners Hoge Wal in Goirle ongerust over komst windmolens naar De Baars, bijna duizend handtekeningen tegen

GOIRLE - Een petitie tegen de komst van windmolens bij De Baars in Goirle is bijna duizend keer getekend. De initiatiefnemers overhandigen al die handtekeningen vanavond aan de gemeenteraad. Een buffer van vijfhonderd meter tussen woningen van onder meer Hoge Wal en de energiekolossen is niet genoeg, zo luidt de boodschap.

Op de agenda staat vanavond de omgevingsvisie van Goirle. Daarin worden allerlei mogelijke ontwikkelingen en richtingen beschreven. Dat gaat dan onder meer om klimaatverandering, de vergrijzing, wonen, landbouw en de overstap naar duurzame energie. Om maar wat zaken te noemen.

Ook staat kort beschreven dat het de bedoeling is om in het gebied De Baars, dat in het noord-oosten Goirles grondgebied is, een zogenoemde energiehub in te richten. Daar moet dus duurzame energie worden opgewekt en dat kunnen ook windmolens zijn. Een schrikbeeld voor iedereen die daar in de buurt woont, zo blijkt uit de massale ondertekening van de petitie.

‘Aanzienlijke overlast van de windmolens’

Het gaat al snel om windturbines van 200 tot 250 meter, zo schrijven de initiatiefnemers in een brief aan de gemeenteraad. ,,Dit zal tot aanzienlijke overlast leiden in de omgeving (geluidsoverlast/slagschaduw en horizonvervuiling). U begrijpt dat dit tot veel onrust leidt. Niet alleen voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijk Hoge Wal, maar ook voor de andere naburige wijken in Goirle.”

Wethouder Liselotte Franssen (Ruimte, LRG) heeft in een reactie daarop de kou uit de lucht proberen te halen. Ze begrijpt de onrust, schrijft ze in een raadsinformatiebrief, maar wijst erop dat de informatie van de omwonenden niet klopt. ,,We staan nog aan het begin van het proces. Er is op dit moment dus nog niks bekend over, óf het überhaupt wel kan daar, laat staan om hoeveel windmolens het zou gaan en hoe hoog deze dan zouden zijn. Dat moet allemaal nog onderzocht worden.”

In totaal zijn er 43 zienswijzen ingediend tegen de Omgevingsvisie. De raad neemt vanavond een besluit over de visie en hoe die eruit komt te zien.