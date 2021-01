Bewoners Ketelhavenplein krijgen na vijf jaar eindelijk wat ze willen: minder tegels, meer groen

Het complex Stadsplein Forum, een project van WonenBreburg en Van der Weegen Bouwgroep, is een mix van wonen, werken, recreatie, horeca en zorg. Het project is destijds gepromoot als een investering in de leefbaarheid van de wijk en het tweede centrumgebied in de Reeshof. Over de leefbaarheid in de eigen woning hebben de bewoners niets te klagen. ,,We wonen goed, hebben onderling ook goed contact. Maar dat is slechts een deel van het woongenot. We mogen officieel niets organiseren in het atrium vanwege mogelijke geluidsoverlast. Gelukkig zijn we daarover nu ook in gesprek met WonenBreburg", zegt bewoonster Mieke van Akkerveeken, die samen met de medebewoners ook hinder ondervindt van parkeeroverlast door het op steenworp afstand liggende treinstation Reeshof. Daarnaast is het Ketelhavenplein slecht verlicht en zorgen hangjongeren bij het vallen van de nacht voor een onveilig gevoel. Van Riel: ,,Met name de parkeerproblematiek staat bij ons bovenaan de agenda."