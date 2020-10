Bewoners ongedeerd nadat woning in Tilburg doorzeefd wordt met kogels

Recreatief zwemmen beperkt en deel zwemlessen afgelast in Tilburgse baden

15 oktober TILBURG - Na de herfstvakantie is recreatief zwemmen in Stappegoor alleen nog mogelijk in de weekenden. Dat is een van de tijdelijke coronamaatregelen die Sportbedrijf Tilburg heeft genomen. Zwemlessen voor baby's, peuters en volwassenen gaan voorlopig niet door in de zwembaden Stappegoor, Drieburcht en Reeshof.