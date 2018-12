Bewoners Pieter Vreedeplein naar Raad van State tegen nieuwe woontoren

Optimisme over woningbouw in Hilvaren­beek na bezoek gedeputeer­de Van Merrien­boer

13:38 HILVARENBEEK - Wethouder Guus van der Put (ruimtelijke ordening) is optimistisch over de mogelijkheden om woningen te gaan bouwen in Hilvarenbeek. Dat zegt hij na een gesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer over het vastgelopen woningbouwbeleid in de gemeente.