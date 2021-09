Bewoners plaatsen extra verkeersborden uit onvrede

De extra verkeersborden moeten het verkeer duidelijk maken dat de maximum snelheid in de bebouwde kom van Udenhout 30 kilometer per uur is. Want dat is volgens Dirk van de Ven niet duidelijk: ,,We hebben zelf metingen gedaan. Daarbij bleek dat 75 procent te hard reed. Ik vermoed niet eens bewust, maar omdat ze niet eens weten dat je hier maar 30 mag.”

Samen met Bart Vervoort en enkele vrijwilligers hingen ze de extra borden op rondom de kruising in het centrum van het dorp. De borden zijn gekocht met via crowdfunding opgehaald geld: er werd zo’n 1400 euro opgehaald, goed voor zestien borden. ,,We hoorden dat handhaven op snelheid hier moeilijk is, omdat de bebording niet goed is. Vandaar dat we dat als eerste actie oppakken.”

Enquête

Het stoort Van de Ven en Vervoort dat de gemeente niet in actie komt na verschillende meldingen. ,,We hebben een enquête gehouden waaruit ook bleek dat ongeveer één derde van alle respondenten bij de gemeente had geklaagd over verkeersoverlast. Ze kregen allemaal te horen dat het volgens de gemeente wel mee viel op basis van hun metingen. We zijn het daar niet mee eens en hebben zelf het heft in handen genomen.”

De actiegroep zoekt daarbij samenwerking, maar wil ook initiatiefnemer zijn. ,,De Dorpsraad bijvoorbeeld moet de politieke weg bewandelen. Wij kunnen meer buiten de gebaande paden gaan en zo een reactie uitlokken om dingen gedaan te krijgen”, aldus Van de Ven. En actiebereidheid is er onder de Udenhouters, meent Vervoort: ,,Veel mensen hebben bot gevangen bij de gemeente en willen met ons kijken wat we dan zelf kunnen doen. We willen dingen aanjagen en als burgers samen de barricaden op.”

Volop werk

Er is nog volop werk te doen als het gaat om verkeersveiligheid, aldus de twee. ,,Zo kregen we via de enquête een beeld van de problemen op de Berkelseweg. Ook daar is sprake van veel en ook zwaar verkeer en onveilige situaties door bijvoorbeeld het ontbreken van trottoirs. Dus dat gaan we ook onder de aandacht brengen. Misschien gaan we zelf borden maken of zo.”

Vervoort besluit: ,,Onze acties worden gezien en wij worden gehoord.”