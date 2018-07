Bewoners Reeshof blussen mee bij grote heidebrand, vuur is onder controle

Niemand raakt tickets Park Beats in Tilburg kwijt: massale uitverkoop op Ticketswap

14:52 TILBURG - Tickets voor het uitverkochte festival Park Beats in het Leijpark in Tilburg worden dit weekend massaal op internet gedumpt. Op Ticketswap, de belangrijkste verkoopsite van kaartjes voor concerten en festivals, worden op dit moment meer dan 1040 kaarten aangeboden. Het festival is ondertussen al van start gegaan.