Bewoners Rentmeesterlaan in Tilburg krijgen zwaar illegaal vuurwerk door brievenbus

UPDATE + VIDEO Opkomst in Oisterwijk loopt 4 procent achter op 2018: komt de helft wel vandaag?

18 november OISTERWIJK - Om 16 uur had 26,8 procent van de inwoners van de gemeente Oisterwijk zijn stem uitgebracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was dat nog 30,9 procent. Uiteindelijk kwam het percentage op 55 uit. Het wordt dus spannend of de helft van de bevolking vandaag op komt dagen.