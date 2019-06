Bewoners Sibeliusflat (12 verdiepingen) moeten over de trap, beide liften zijn stuk

Onzeker rijdende snorfiet­ser opgepakt in Tilburg vanwege rijden onder invloed van drugs

14:03 TILBURG - Een onzeker rijdende snorfietser liep zondagochtend door zijn rijstijl tegen de lamp op het Slingepad in Tilburg. Bij zijn aanhouding door de politie bleek dat hij geen rijbewijs had en harddrugs op zak had. De man werd meegenomen naar het bureau.