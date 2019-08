Bewoners Theresia: ‘Maak van buurttuin de entree van onze wijk vanuit de Spoorzone’

Aan realiteitszin geen gebrek bij het planteam Theresia, waarin een groep bewoners met de gemeente de plannen bespreekt voor de Spoorzone en de wijk. Dat de gemeente fors moet terugverdienen voor de zware investeringen in de Spoorzone, begrijpen ze daar best. ,,De geplande hoogbouw aan de Burgemeester Brokxlaan is een gelopen race ja, maar we willen hem wél lopen”, zegt deelnemer Johan Pols.