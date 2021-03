Bewoners van deze Tilburgse flat douchen al weken ijskoud

Hart van Tilburg krijgt er groene woonbuurt bij: 142 woningen op plek textielhal­len Enschotse­straat

9 maart TILBURG - De Enschotsestraat en omgeving gaan er flink van opknappen. Aan de griebus van verwaarloosde fabriekshallen in dit deel van het Tilburgse centrum komt in de loop van volgend jaar een eind. Want ‘Spaendonck’ is daar in aantocht: een nieuwe woonbuurt, groen en gevarieerd.