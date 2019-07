Bewoners van zorginstellingen Wandelboslaan moeten nog een nachtje logeren na brand

De brand in het wooncomplex aan de Wandelboslaan brak dinsdag tegen middernacht uit in een containerruimte. Mogelijk lag er iets te smeulen in een container. In het wooncomplex zitten drie instellingen: het RIBW, Linc Naar Zorg en Prima Zorg & Welzijn. De bewoners zijn veelal mensen die vanwege fysieke of psychische klachten beschermd wonen.

Ventileren

De bewoners konden snel worden geëvacueerd. Voor hen werd noodopvang geregeld bij onder meer de De Postelse Hoeve en NH Hotel Waalwijk. Een aantal mensen moet enige tijd op straat wachten voordat er opvang geregeld was. Zij werden met isolatiedekens warm gehouden. Jan de Bruijn, een van de directeuren van Prima Zorg & Welzijn, liet ter plaatse weten dat de evacuatie voorspoedig is verlopen. ,,De mensen zijn opgevangen door hun vaste begeleiders. Dat zorgde voor rust bij de bewoners.”

Volgens De Bruijn heeft de brand alleen in het containerhok echt schade veroorzaakt, maar is er in de woningen daarboven wel rookontwikkeling geweest. ,,Woensdag worden de woningen de hele dag schoongemaakt en geventileerd. De bewoners kunnen donderdag, of uiterlijk vrijdag weer terug.” De bewoners verblijven zolang in hotels of bij familie.