Bewoners verlaten tijdelijk hun woning door brand onder flat in Tilburg

Na jaren zwerven is Stadscam­ping klaar voor thuishaven, hoopt er twee spoorwegwa­gons op de rails te zetten

16:32 Woe 20 feb: De ene is namaak, de andere een echte. De Tilburgse Stadscamping hoopt twee spoorwegwagons weer op de rails in het Spoorpark te zetten (het vroegere Van Gend & Loos-terrein). De camping kan daar, na jaren zwerven, over twee maanden eindelijk open. Het hele jaar door op een vaste stek.