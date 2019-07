Bewoners Vestiagebouw verzetten zich tegen bouwplan: ‘Nieuwbouw op 4,75 meter van onze slaapkamer’

Geparkeer­de auto uitgebrand in Tilburg, derde brand in dezelfde straat sinds maart

6:36 TILBURG - Aan de Hoffmannlaan in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde auto uitgebrand. Het is de derde keer sinds maart dat in de straat een of meer auto's vlam vatten. De politie doet onderzoek.