‘Bezoek prins van Oranje aan Tilburg vond nooit plaats’

TILBURG - Edmond Meelis was een man die schijnbaar niet graag stilzat. Hij had een goede betrekking als ambtenaar in Tilburg, bekleedde daarnaast allerlei andere functies, kreeg verschillende pauselijke onderscheidingen voor zijn inspanningen voor de katholieke zaak, was redacteur van de Tilburgsche Courant en hij was auteur. Luiheid kan hem dus niet verweten worden. Maar Meelis (1856-1910) vervulde nog een andere rol: die van geschiedvervalser. Tot die toch niet malse aantijging komt John van Erve na uitvoerig bronnenonderzoek naar een aspect uit Meelis’ boekje Uit Tilburg’s Verleden. Een aspect dat misschien wel aansprekend is, en dat in allerlei publicaties en op allerlei websites werd overgenomen, maar waar geen donder van klopt.

Het onderwerp waar het onderzoek van Van Erve zich op richtte, was het meerdaagse bezoek dat prins Willem V (1748-1806) in 1766 aan Tilburg bracht. Volgens Meelis althans. Maar die actieve Tilburger, naar wie sinds 1987 in de stad een straat vernoemd is, blijkt iets té ijverig te zijn geweest. Het bezoek van de prins van Oranje aan Tilburg waar Meelis in Uit Tilburg’s Verleden over schrijft, heeft namelijk helemaal nooit plaatsgevonden, zo ontdekte Van Erve. ,,Eerlijk is eerlijk, Edmond Meelis had zeer zeker de gave om mooie verhalen uit zijn pen te laten vloeien. Het kostte hem geen moeite om zijn lezers in verbeelding mee te nemen naar datgene wat hij beschreef. Hád hij er maar bij gezet, dat zijn verhaal zelfverzonnen was!”, aldus de onderzoeker, die onder meer werkzaam is geweest als rechercheur en nu actief is als vrijwilliger bij het Regionaal Archief Tilburg.

Volledig uit de duim gezogen

Meelis schrijft in zijn boek doodleuk dat de stadhouder in juni 1766 enkele dagen in Tilburg verbleef. Maar Van Erve kwam erachter dat Meelis het allemaal mooi kon vertellen, maar dat zijn verhaal volledig uit de duim gezogen was. De prins had Tilburg weliswaar gepasseerd toen hij van Breda naar ‘s-Hertogenbosch trok, maar verbleven had hij er niet. Geen dag, en al helemaal niet meerdere dagen. Waarom zou hij ook? Den Bosch was, onder meer als hoofdstad van de Meierij, interessant, maar een dorp als Tilburg? Wat zou de prins daar nou te zoeken hebben? Van Erve kan niet anders dan vaststellen dat Meelis ‘keihard heeft gelogen’ over het bezoek van Willem V. ,,Op het moment dat hij volgens Meelis in Tilburg zou zijn, was hij in Den Bosch”, zegt Van Erve.

Volgende generaties

Opmerkelijk is het natuurlijk wel dat Meelis zich helemaal niets aan de feiten gelegen liet liggen, en dat hij met zijn publicatie niet alleen zijn tijdgenoten, maar ook volgende generaties op het verkeerde been zette. Nog in 2017, toen leden van de koninklijke familie Koningsdag in Tilburg vierden, werd het vermeende verblijf van Willem V weer opgerakeld. Wat Meelis dan tot zijn geschiedvervalsing aanzette? Van Erve heeft er wel ideeën over. ,,Hij was zo Oranjegezind als de pest. En hij hield van decorum - hoe meer uniformen hoe beter - en hij vond Tilburg belangrijker dan Den Bosch.”