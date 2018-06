'Bezoek Willem-Alexander aan Hilvarenbeek is erkenning voor dorpscoöperaties'

HILVARENBEEK - Burgemeester Ryan Palmen keek woensdagmiddag met een goed gevoel terug op het bezoek van de koning aan zijn gemeente Hilvarenbeek. ,,De majesteit wilde meer weten over de vele burgerinitiatieven in onze gemeente en ik denk dat we er heel goed in zijn geslaagd om die te belichten."

Het informele bezoek van de koning was het eerste in een serie werkbezoeken met als thema 'de kracht van het samen doen'. Dat het Koninklijk Huis voor het eerste bezoek juist aanklopte bij Hilvarenbeek, was geen toeval. De gemeente telt zes kernen waar dorpscoöperaties met succes projecten hebben gerealiseerd. ,,Dat is blijkbaar ook het Koninklijk Huis niet ontgaan'', aldus Palmen. ,,Al zijn we in Hilvarenbeek natuurlijk ook niet te bescheiden om die successen links en rechts te laten vallen."

Erkenning

Piet Verhoeven, voorzitter van de 10-jarige dorpscoöperatie Esbeek, had de eer om Willem-Alexander te vertellen over de verbouwing van de lokale kerk tot onderwijscentrum. Een initiatief van de burgers dat door de gemeente is gefaciliteerd. ,,De koning was goed geïnformeerd. Hij vroeg niet zozeer naar het project, maar naar de achtergronden ervan. Dit bezoek is voor ons een grote vorm van erkenning."