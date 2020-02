Bezoek Willem-Alexander aan Piushaven en Spoorpark, ‘Toch een beetje de kroon op ons werk’

Het is een mooie ontmoeting, dinsdagmiddag op een aanlegsteiger in de Piushaven. Een stevige handdruk, een goed gesprek. Hier staan twee mannen die elkaar begrijpen. Enerzijds Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, met zijn kennis van watermanagement. Anderzijds de 12-jarige Max van Zon, die met zijn eigen bootje sinds twee jaar de rommel uit de Piushaven vist. ,,Ik had niet het gevoel dat ik met een koning stond te praten”, vertelt Max even later. ,,Hij was heel vriendelijk. Ik heb hem alles verteld over wat ik doe. Een kort maar leuk gesprek.”