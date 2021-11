Bezoekers van de LocHal verrast met theatrale flashmob: ‘Met dansen vergeet ik mijn Parkinson’

TilburgTILBURG - Bezoekers van de LocHal in Tilburg werden zaterdag verrast door veertig oudere dansers in het trappenlandschap. Een theatrale flashmob waarbij de deelnemers even vergeten dat ze Parkinson, MS of artritis hebben.

De Tilburgse Ylke Beukenex (51) draait deze zaterdagmiddag voor de tribune in de LocHal rondjes in haar elektrische rolstoel rondom René ter Horst (56), eveneens in een rolstoel. Beukenex vouwt haar handen als de sterrenkinderen in de Indische Waterlelies op de Efteling. Veertig andere senioren lezen krantjes en tijdschriften in het trappenlandschap. Maar dan loopt een violiste van kamerorkest Kamerata Zuid in een rechte lijn voor de tribune en ze herhaalt subtiel een klank. Plotsklaps leggen de ouderen op de tribune hun blaadjes opzij en worden ze opgezweept door danser en choreograaf Andrew Greenwood.

,,Stand up if you can.” Hij maakt sierlijke handbewegingen en draait zijn bovenlichaam. De ouderen bewegen mee op hun manier. Een man pakt de hand van zijn vrouw en helpt haar opstaan. Anderen draaien hun armen krachtig of hun handen gracieus op vioolmuziek.

Beukenex straalt van oor tot oor. ,,Ik word hier blij van. Ik vergeet mijn lichamelijke klachten. Dansen onder leiding van Andrew haalde me ook uit een depressie." Ze kan haar hart ophalen. De flashmob in de LocHal wordt drie keer herhaald. Bezoekers van de LocHal kijken nieuwsgierig toe.

De ouderen in de LocHal zijn cursisten van Greenwood uit heel Brabant. Zij hebben Parkinson, MS, artritis of andere chronische fysieke en/ of mentale aandoeningen. Ingrid van Helvert (65) krijgt les in Factorium. ,,Wegens corona doen we het ook online. Het is zo fijn om te dansen. Ik vergeet mijn Parkinson. Andrew noemt ons ook steeds ‘dansers’ en vindt ons zeker niet zielig.” De cursisten volgen een zogenoemd ‘sociaal impliciet beweegprogramma’ met vier uitgangspunten: wie ben je, waar, met wie, en waar wil ik naar toe. Greenwood: ,,Binnen dit frame bewegen mijn dansers autonoom. Als dat gebeurt, zie je magie zoals vandaag in de flashmob.”

De van oorsprong internationale balletmeester laat in samenwerking met onder meer de VU, de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven stressreductie na het dansen onderzoeken. Greenwood hoopt op meer doorverwijzingen door artsen en betaling vanuit zorgverzekeraars. De flashmob is het startschot voor negen sociale concerten in de Brabantse theaters onder de titel Grijs Gedraaid. Daar wordt ook meebewogen in de zaal.