Bezorgde buurt in gesprek met raadsleden over opvang Leger des Heils, ‘Beeld van Majoor Bosshardt klopt niet meer’

Onweer in Tilburg: water in gangen ETZ, grote hagelste­nen en veel omgewaaide bomen

10:33 Het onweer heeft vrijdagavond en -nacht flink huisgehouden in en rond Tilburg. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg liep zoveel water binnen, dat de brandweer moest wegpompen. In Rijen stonden de straten blank, in Tilburg kwamen hagelstenen uit de lucht en waaiden bomen om.