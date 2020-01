Bezorger onder bedreiging van mes beroofd in Oirschot

Reeshof spant de kroon met vuurwerk­over­last: ‘Op piekmomen­ten was het niet bij te houden’

6:31 TILBURG - Ondanks extra inzet van agenten en Stadstoezicht was de vuurwerkoverlast in de Reeshof net voor de jaarwisseling soms zo groot dat het werk niet te behappen was. ,,We moesten collega’s uit noord en centrum inzetten en dan nóg konden we niet alle meldingen oppakken.”