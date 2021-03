Bezorger ontvangt vals geld in Tilburg en gaat achter daders aan

Te weinig aanmeldin­gen voor Vrije School Tilburg, nieuwe poging voor volgend schooljaar

9 maart TILBURG - Ook komend schooljaar is er nog geen vrije school voor voortgezet onderwijs in Tilburg. Ondanks dat er een plan compleet klaar ligt en er in 2College een samenwerkingspartner is gevonden, kwamen er niet genoeg aanmeldingen binnen.