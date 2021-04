Bezwaar tegen komst Leger des Heils in Edisonlaan na jaar afgewezen, Tilburg biedt excuses aan

Niemand dacht dat Marleen Mulders 18 zou worden, nu is ze met 35 de jongste Ridder van het land

26 april TILBURG - Kanker in het oog, kanker in de botten. Marleen Mulders (35) wordt geboren ‘zonder perspectief’, zoals dat in die tijd nog eufemistisch heet. Lees: ze zal de 18 niet halen. Maar ze staat er nog altijd, en haar grenzeloze optimisme maakt de Tilburgse de jongste gedecoreerde van het land.