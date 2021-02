Bezwaren burgers opzij geschoven: weigering referendum Wijkevoort blijft intact

Thuis sloeg Nelis (97) de pannendek­sels stuk, dus bracht zijn moeder hem in 1936 naar harmonie Sophia

20 februari LOON OP ZAND - In 1936 vonden de ouders van Nelis van den Hoven het tijd dat hij bij de harmonie ging. Thuis sloeg hij alle pannendeksels kapot. Hij werd uiteraard slagwerker en later prijswinnend tambour-maître. Gisteren was het feest voor de inmiddels 97-jarige muziekliefhebber omdat hij al 85 jaar lid is van Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand.