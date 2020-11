Bibliotheek LocHal is de beste bibliotheek van Nederland: ‘We zijn enorm trots’

Alp­hen-Chaam past regels aan om crossers beter aan te kunnen pakken

2 november ALPHEN-CHAAM - Alphen-Chaam gaat de Algemene Plaatselijke Veordening (APV) aanpassen om in het vervolg alle vormen van wildcrossen aan te kunnen pakken. Nu nog staat in de regels dat alleen crosswedstrijden of de voorbereiding daarop zijn verboden. ,,Met de integrale actie van zondag hebben we een duidelijke signaal afgegeven. We blijven alert en als het nodig is herhalen we deze aanpak. Deze Illegale crossactiviteiten horen niet thuis in ons buitengebied”, laat burgemeester Joeri Minses van Alphen-Chaam in een schriftelijke reactie weten.