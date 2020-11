Bibliotheken gaan weer open, afhaalbieb blijft beschikbaar

In alle vijftien vestigingen is het weer mogelijk om binnen te lopen voor het lenen of inleveren van boeken. Het blijft mogelijk een boekenpakket te bestellen bij de afhaalbieb. Deze extra service is voorlopig nog beschikbaar in vrijwel alle vestigingen.

Afhaalbieb

Bij de afhaalbieb kunnen leden hun leesvoorkeuren doorgeven. Een medewerker van de bibliotheek stelt dan een boekenpakket samen met vijf titels, dat is af te halen bij een bieb in de buurt. Directeur Peter Kok: ,,De afhaalbieb is erg succesvol. Er gingen al duizenden pakketten de deur uit. We krijgen veel positieve reacties van klanten die het leuk vinden om verrast te worden.” Ook hoeven bezoekers hierdoor minder lang in de bieb door te brengen, iets dat ook een drempel kan opwerpen

Daarnaast vinden er weer spreekuren en kleinschalige bijeenkomsten plaats in de verschillende bibliotheken. Er gelden in een aantal vestigingen nog aangepaste openingstijden, aangezien er altijd toezicht moet zijn. De uren dat de bieb onbemand open is, komen tijdelijk te vervallen.

Leestafels en studieplekken

De horeca is nog gesloten en de koffieautomaten zijn buiten gebruik. Ook is het nog niet mogelijk om gebruik te maken van de leestafels, de werk- en studieplekken, de computers en de printfaciliteiten. De komende weken bekijkt de bibliotheek in hoeverre deze faciliteiten weer geboden kunnen worden.

Naast de bibliotheken gaan ook musea De Pont en het Textielmuseum en theater De Nieuwe Vorst weer open. Ook de bioscopen Euroscoop en Pathé gaan open. Poppodium 013 en Theaters Tilburg blijven voorlopig gesloten.