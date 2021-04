Biebs van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk vullen ‘tijdcapsules’ met coronaverhalen

Mantelzor­gor­ga­ni­sa­tie Man­tel-Match versterkt Mijzo: ‘Naast zorg is soms ook extra aandacht nodig’

9:20 KAATSHEUVEL - Mantelzorgorganisatie Mantel-Match in Kaatsheuvel gaat samenwerken met zorginstelling Mijzo. Personeel van Mijzo dat in de wijkverpleging werkt, heeft de handen vol aan het verlenen van zorg. Tijd voor wat extra aandacht of ondersteuning is er vaak niet. ,,Vanaf nu kunnen wij op dat vlak bijspringen”, zeggen Monique de Man en Daniëlle van Wezel van Mantel-Match.